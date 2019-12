Europa League, Gent-Roma. Vola con Empresa Turismo & Eventi a partire da €295

Programma 1: PACCHETTO 1 NOTTE

Partenza 27/02 – Rientro 28/02

Quota per persona: €295 per persona

Programma 2: PACCHETTO 2 NOTTI

Quota per persona: €365 per persona

La quota comprende:

Programma 1: Volo di linea Roma Fiumicino/Bruxelles/Roma Fiumicino

trasferimento in pullman G.T. aeroporto/hotel/aeroporto, 1 notte in Hotel 4* in camera doppia

con prima colazione, trasferimento in pullman G.T. hotel/stadio/hotel, assistenza.

Programma 2: Volo di linea Roma Fiumicino/Bruxelles/Roma

Fiumicino, trasferimento in pullman G.T. aeroporto/hotel/aeroporto,

2 notti in Hotel 4* in camera doppia con prima colazione, trasferimento in pullman G.T. hotel/stadio/hotel, assistenza.

La quota non comprende:

Tasse aeroportuali, biglietto stadio e tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”.

TASSE AEROPORTUALI: 62 EURO

PER PRENOTAZIONI O INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Empresa Turismo & Eventi – Tel 06 5575221

email – [email protected]