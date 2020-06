Agosto mese da Europa

Il Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – Qualcosa da sistemare c’è ancora perché tuttora non si sa dove si giocheranno gli ottavi di finale di Champions ed Europa League (lo sapremo dopo il sorteggio del 10 luglio a Nyon). La Uefa ha fatto sapere però come si terranno le Final Eight, in sostanza si giocherà ogni giorno ad eccezione del 9, del 20, e del 22 agosto.

I quarti, le semifinali e la finale di Europa League si giocheranno in gara secca in Germania, negli stadi di Colonia, Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkinchern. Per le coppe europee 2020-2021 invece, tutte le federazioni dovranno comunicare i propri partecipanti entro il 3 agosto.