Euro 2020, Raggi: “Stiamo valutando di aprire l’Olimpico per vedere la finale”

La Sindaca di Roma Virginia Raggi, in occasione della presentazione dell’Acea Run Rome the Maraton dalla sala del Tempio di Adriano, è stata intervistata a proposito della possibilità di vedere la finale di Euro 2020 allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole:

“Sono in contatto con il prefetto perché stiamo valutando se aprire lo stadio Olimpico, sempre nei limiti del 20% di pubblico, per vedere la finale di Euro 2020. Se ci saranno le condizioni, per i romani ci sarà la possibilità di assistere alla partita dell’Italia nello stadio”.