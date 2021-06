Eto’o: “Mourinho? Mi è dispiaciuto vederlo andare alla Roma, ma so che lui è felice”

Samuel Eto’o, ex calciatore di Inter, Chelsea, Sampdoria e Barcellona e attualmente ambasciatore dei mondiali in Qatar del 2022, ha rilasciato un’intervista a as.com e ha parlato anche di Josè Mourinho alla Roma. Queste le sue parole:

“Non mentirò, mi è dispiaciuto vedere l’uomo che mi ha dato l’opportunità di vincere in Italia passare ad una rivale dell’Inter. Ma so che lui è felice e l’amicizia viene prima di tutto. Mi sarebbe piaciuto rivedere Mourinho in nerazzurro. A Roma gli auguro comunque buona fortuna. Deve capire che per quanto gli voglia bene, l’Inter occupa un posto speciale nel mio cuore”.

Su Sergio Ramos…

Speriamo che Sergio venga al PSG. Se potessi ingaggiarlo per il Barça, lo prenderei. Se finisse al PSG sarei felice e so che aiuterebbe la squadra a vincere la Champions che tanto sta cercando.