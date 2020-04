eSports in mancanza dello sport

Italia Oggi (A.Secchi) – Domenica sera Leclerc ha vinto il Gran Premio d’Australia di Formula 1, quello virtuale però. La gara è stata trasmessa da Sky ed hanno partecipato sei piloti della categoria più altri di Formula 2 e vecchie glorie come Davidson ed Herbert. Anche la MotoGp ha fatto la sua prima gara virtuale il 29 marzo e proseguirà anche nel prossimo weekend. Gli sport virtuali stanno avendo il loro momento in un fenomeno già in forte crescita negli ultimi anni. Le grandi organizzazioni sportive da tempo si sono attivate con proprie divisioni: negli USA già dal 2017 esiste la NBA 2k League. In Europa la UEFA ha organizzato il campionato europeo virtuale eEuro2020. Inoltre in Italia a febbraio è stata annunciata la eSerieA a cui ha aderito la maggior parte delle squadre del campionato. Il business italiano sugli eSports è ancora giovane ed è sui 10-15 milioni di euro per circa 350mila persone fra i 16 e i 40 anni. A livello internazionale le previsioni parlano di 1,1 miliardi di dollari di ricavi.