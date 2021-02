eSports FIFA 21, terza carta “In Form” per Mkhitaryan. Upgrade anche per l’Headliner che arriva ad 87

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Mkhitaryan continua a prendersi per mano la Roma e a portarla sempre più in alto. Domenica sera, contro il Verona, è arrivato il suo 11esimo sigillo stagionale condito da 10 assist. La EA Sports, per la terza volta in questa stagione, gli dona una carta “In Form” nel nuovo “Team of the Week“. Una vera conquista per una squadra senza licenza sul gioco che, sotto questo aspetto, può essere penalizzata.

IL TEAM OF THE WEEK

C’è tanta Serie A oltre Mkhitaryan. Presenti anche Milinkovic-Savic, Chiellini, Lautaro e Pereyra. Tutti bene o male usabili tranne il giocatore dell’Udinese che è troppo indietro come statistiche. Per la carta dell’armeno c’è poco da dire. E’ praticamente identica a quello che era il suo “Headliner“ prima dell’aggiornamento di mercoledì sera. 86 di valutazione e valori completamente uguali. Costa 36mila crediti, ma non è assolutamente consigliabile comprarla.

L’HEADLINER

L’aggiornamento arriva qui ed è anche abbastanza corposo. Mkhitaryan riceve +1 nella velocità, +2 nel tiro (94 di posizionamento, 85 di finalizzazione e 96 di potenza tiro), +1 su passaggio (90 di corto) e +1 in dribbling (87 in agilità e 90 di equilibrio). Difesa e fisico aumentano, ma non contano ai fini della carta. Probabilmente, a fine stagione, riceverà anche la versione “Team of the Season” che lo posizionerà nell’olimpo della Serie A. E’ usabile anche ora grazie al 5 di piede debole e al 4 in mosse abilità. Il suo costo è lievitato a 64mila crediti. Lo stile intesa da usare è sempre “cacciatore” che potenzierà la velocità col tiro.