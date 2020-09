eSports FIFA 21, la review dei giocatori della Roma: Pau Lopez 83 – FOTO

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – Al momento ha perso la titolarità ai danni di Antonio Mirante ma Pau Lopez, secondo la EA Sports, rimane saldo in quello che era il suo posto e gli regala lo stesso overall di FIFA 20: 83. Una valutazione sorprendente perchè lo spagnolo ha avuto tanti alti e bassi e non sempre ha dato prova di grande affidabilità. Tutto è cambiato con l’incredibile errore al derby che ha permesso ad Acerbi di segnare indisturbato il gol del pareggio. Da lì Pau Lopez non si è più ripreso, o meglio, non è stato più solido come nella prima parte della stagione dove si ricorda una parata clamorosa su Soriano che ha tenuto in piedi la Roma contro il Bologna. Chi ha collaborato per costruire FIFA 21 forse non ha visto tutte le sue prestazioni e non ha cambiato di una virgola la sua carta.

LA CARTA

L’unica cosa che cambia è l’upgrade da “oro non raro” a “oro raro“. Il resto è identico con 82 in tuffo, 83 in presa, 79 in rinvio, 84 in riflessi, 48 in velocità (conta praticamente zero) e 82 in posizionamento. Non sono statistiche così malvagie per iniziare a giocare con Pau Lopez in porta, ma la situazione di panchinaro lo relega, nel prosieguo del gioco, dietro ad altri portieri della Serie A come possono essere Donnarumma, Handanovic o Szczesny. Per lo stile intesa è consigliato quello “portiere base“.