eSports FIFA 21, a Mkhitaryan una delle carte del Team of the Week. 83 di valutazione per l’armeno

Pagine Romaniste (Y.Oggiano) – La prima tripletta in Italia ha dato alla Roma tre punti contro il Genoa, ma a Mkhitaryan anche una carta speciale in FIFA 21. Infatti la EA Sports ha donato all’attaccante armeno la versione “In Form” nell’ultimo “Team of the Week” in cui compare anche Messi. Prima carta speciale per l’ex Arsenal che l’anno scorso ha usufruito dello “ShapeShifter“, del “Summer Heat” e, a fine gioco, della “Road to the Final” all’Europa League quando si è ripreso a giocare dopo lo stop dovuto al Covid. Valutazione di 83 e ruolo che lo posiziona sempre sull’esterno essendo un ATS, non proprio il ruolo in cui ha segnato tre gol domenica scorsa. Nel secondo tempo ha svolto proprio il ruolo di centravanti quando è uscito Borja Mayoral.

LA CARTA

Miglioramenti davvero significativi rispetto all’oro base. Mkhitaryan non prende soltanto un +3 sull’overall, ma anche 3 punti in velocità, dribbling, difesa e fisico, 5 in tiro e 4 in passaggi. La carta diventa più competitiva per posizionarsi, con un cambio di ruolo durante la partita, dietro la punta. La corsa è decente, ma i punti forti li troviamo nelle voci principali di un rifinitore: dribbling e passaggio. Il primo ha 85 di overall e altri valori molto equilibrati, il secondo 82 con 84 in corto e 86 in visione di gioco. Difesa e fisico peccano, soprattutto per quanto riguarda la stamina che con 77 non è all’altezza di fargli fare tutta la partita. Il costo è veramente basso. Si trova praticamente a prezzo di scarto poco sotto i 12mila crediti. Stile intesa da dare è “falco” che ci andrà a migliorara velocità, tiro e fisico.