El Shaarawy: “Non sarà un addio… Me sei mancata!” – FOTO

Il ritorno di El Shaarawy alla Roma è sicuramente la notizia più importante del mercato di gennaio per il calcio italiano. Il faraone ha pubblicato un post su Instagram dove ha commentato questo suo più volte tentato ritorno. Già in estate l’operazione è stata vicinissima alla chiusura, salvo poi saltare per i tempi stretti dell’ultimo giorno di mercato. Ecco il post dell’ex Milan:

“Non sarà un Addio” ME SEI MANCATA!”.