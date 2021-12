Buone notizie sono arrivate questa mattina da Trigoria: Stephan El Shaarawy ha infatti svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Il Faraone dunque potrebbe trovare la convocazione per la partita contro la Sampdoria in programma mercoledì allo Stadio Olimpico alle ore 18:30. Il classe ’92 ha voluto condividere la sua gioia attraverso un post su Instagram. Queste le sue parole accompagnate dalla foto: “Di nuovo in campo“.