El Shaarawy festeggia il rientro in gruppo: “Di nuovo in squadra” – FOTO

Stephan El Shaarawy è tornato ad allenarsi in gruppo. Il Faraone è tornato ad allenarsi coi compagni per la prima volta dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo in campionato. L’attaccante della Roma ha deciso di condividere la sua gioia pubblicando un post su Instagram con queste parole: “Di nuovo in squadra“. Ma non è l’unica buona notizia da Trigoria: insieme al classe ’92 sono tornati a disposizione di Paulo Fonseca anche Spinazzola, Kumbulla e Smalling, tutti rientrati dopo i rispettivi stop. Tutti e quattro, verosimilmente, saranno disponibili per l’andata delle semifinali contro il Manchester United.

Anche Leonardo Spinazzola ha esultato per il ritorno in campo condividendo una foto sui social dell’allenamento odierno: