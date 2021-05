El Shaarawy e Villar convocati

Il Tempo (E.Zotti) – Notizie positive per Fonseca: El Shaarawy e Villar saranno convocati per la partita di domani contro l’Inter. Il Faraone si è lasciato definitivamente alle spalle i problemi muscolari e da giorni si sente pronto. A dimostrarlo anche un gran gol in allenamento. Segnali positivi anche da parte di Carles Perez che sarà valutato nuovamente oggi. Le sue condizioni migliorano, ma potrebbe rientrare direttamente nel derby.

Rimane in dubbio Diawara che continua ad allenarsi individualmente dopo la ricaduta per il problema al pube. Stessa situazione per Smalling che è alle prese con l’ennesimo problema muscolare della sua stagione. Non verranno fatti recuperi lampo per non peggiorare la situazione. Complicata la situazione legata a Spinazzola e Veretout che potrebbero direttamente tornare con Mourinho.