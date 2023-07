Finalmente l’ufficialità. Stephan El Shaarawy vestirà la maglia giallorossa fino al 2025. Queste le parole del faraone sul suo rinnovo rese note dalla società tramite il comunicato ufficiale:

“Desidero ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa. La Roma è sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l’affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo”.

Poco dopo tramite Twitter, il club ha pubblicato un video messaggio da parte di El Shaarawy a tutti i tifosi giallorossi:

“Ciao a tutti, ho un annuncio da fare. Dirvi che ho rinnovato con la Roma fino al 2025. Sono molto felice e orgoglioso. Volevo ringraziarvi tutti per l’affetto. Ci vediamo in campo. Daje Roma”