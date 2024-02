El Shaarawy: “Con DDR rapporto mai cambiato”

Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo le parole di Baldanzi di mercoledì scorso anche El Shaarawy ha concesso un’intervista a StarCasinò Sport, “Premium Partner” della Roma.

L’ex Milan ha svelato diversi retroscena riguardo la sua esperienza nella Capitale, oltre all’affetto dei tifosi. «Il gol con il Frosinone all’esordio è stata un’emozione unica perché venivo da un momento non facile al Monaco. Il ricordo più bello è la vittoria della Conference e il giro con il pullman in una città in festa. I romanisti sono speciali, hanno un amore incondizionato per questa società nonostante i risultati sportivi. In ogni gara sono sempre lì a tifare e farci sentire il loro calore».

Il «Faraone» ha poi descritto il suo rapporto con Daniele De Rossi, che ha avuto prima da giocatore e ora come allenatore: «Non è cambiato quasi nulla. Ha sempre mantenuto lo spirito allegro che aveva anche da calciatore. Ma quando iniziava la partita era un guerriero che dava tutto per la maglia. Lo è ancora oggi, soprattutto con chi conosce da più tempo».