El Shaarawy compie 29 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Giorno di festa per Stephan El Shaarawy. L’esterno della Roma compie infatti 29 anni. Per celebrarlo, il club giallorosso gli augurato un buon compleanno, realizzando anche un video con le migliori giocati di questa stagione. El Shaarawy potrebbe insediare la titolarità di Mkhitaryan contro il Cagliari. Apparso stanco, contro il Napoli l’armeno è stato sostituito proprio in favore dell’ala ligure.