Ecco la serie su Totti, tra ironia e amore per il capitano

La Gazzetta Dello Sport (E.Esposito) – “Fine è una parola schifosa, odiosa, si nasconde in tutte le cose come ‘n sorcio“. La fine, è questo uno dei temi centrali e più sentiti di Speravo De Morì Prima, l‘attesa serie tv in sei puntate che partirà venerdì su Sky e che riguarda la storia di Francesco Totti, concentrandosi appunto sulla fine. Quelle citate sono le prime parole che pronuncia Pietro Castellitto, l’attore romano e romanista scelto per portare sullo schermo quest’icona del calcio.

“Ho cercato di tirare fuori la parte più intima di Francesco, quella che nessuno conosce. La sua essenza, che nel suo caso è innanzitutto ironia” ha detto Castellitto. Vieri, nel suggerirgli come diventare Totti gli dice: “Se parli romani e ridi sei a posto“. “Mi sono mosso in costante equilibrio tra racconto epico e leggerezza, perché la leggerezza fa parte di Totti, come uomo e giocatore” spiega il regista, Luca Ribuoli. Nella serie, tratta dal libro Un Capitano, si raccontano gli ultimi anni di Totti calciatore. Compaiono tanti nomi noti al calcio, da Cassano a De Rossi, da Vito Scala a Marcello Lippi, fino al grande rivale Luciano Spalletti, interpretato da Gian Marco Tognazzi.

Il tecnico non esce un granché bene, ma eventuali polemiche e ripercussioni non preoccupano: “Ci saranno, ma questa è la versione di Totti“ dice Marco Gianani, uno dei produttori. “Io ho interpretato questo personaggio con rispetto e attenzione, non come un antagonista” ha aggiunto Tognazzi. “Io e Pietro siamo tifosi veri. Per noi questo è un atto d’amore verso il nostro capitano” ha spiegato Gianani.