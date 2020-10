Ecco il vice Dzeko: è Mayoral

Il Tempo (F.Biafora) – Aspettando Smalling, Borja Mayoral è il terzo acquisto del mercato estivo della Roma. La fumata bianca è arrivata intorno alle 20 di ieri dopo un incontro durato quattro ore con Lippi e Pennacchi, agenti che hanno svolto l’intermediazione tra Roma e Real Madrid. La trattativa si è sbloccata lunedì sera quando sembrava arenata per la scelta degli spagnoli di cedere Jovic invece di Mayoral. Zidane, però, nel weekend ha schierato titolare il serbo e così l’ex Levante ha deciso di andare via. Quella odierna, poi, sarà la giornata che riporterà Smalling alla Roma. L’offerta totale ammonta a 15 milioni compresi alcuni bonus molto facili e lo United è pronto a dire di sì. L’affare potrebbe comprendere anche Fosu Mensah. Ieri Raiola ha incontrato De Sanctis per iniziare a parlare del rinnovo di Calafiori. La Sampdoria ha fatto un’offerta da 1 milioni per Fazio che per trasferirsi chiede un triennale da 2,4 milioni annui. Anche l’entourage di Diawara si sta muovendo per cercare una squadra in queste ultime ore di mercato, ma l’operazione è difficilmente realizzabile.