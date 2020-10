Ecco il diesse: Emenalo in pole

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – I Friedkin sempre più al centro della Roma. Si occupano in prima persona anche del mercato, attraverso i consigli del consulente che indicherà anche il direttore sportivo. Campos resta il favorito e potrebbe essere già lui ad ispirare le mosse giallorosse. Il suo limite è che preferisce fare il consulente senza lasciare la sua base operativa di Montecarlo. A questo punto il ds che può venire dalla sua area sarebbe Emenalo, sempre legato al giro di Mendes. Il dirigente si occupa principalmente di scouting ed ha già incontrato Ryan Friedkin a Londra e prima ancora aveva avuto un colloquio con Williamson. Per quanto riguarda gli altri: Boldt sembra vicino al rinnovo con l’Amburgo. Probabilmente il nuovo organigramma sarà definito una volta ultimato l’aumento di capitale. Intanto Ryan ha acquistato la sua casa romana: un prestigioso attico e superattico di 700mq in corso Vittorio Emanuele, con vista sul Vittoriano.