Ecco i rimborsi per Europa e Conference League

Corriere dello Sport -La Serie A ha approvato all’unanimità anche per il triennio 2021-2024 il contributo spettante alle società che hanno partecipato all’Europa League ed alla Conference League. La cifra totale è di 7,5 milioni, quindi 2,5 a testa per Lazio, Roma e Fiorentina.

Intanto è stata nuovamente rinviata la discussione sull’assegnazione dei diritti tv per l’area Mena. Sul tavolo c’è l’offerta di Abu Dhabi Media, valida per 5 anni. Anche se diversi club avrebbero comunque voluto votare ieri, si attenderà la discussione sugli emendamenti della legge Melandri, in programma questa settimana. L’Assemblea dovrebbe essere convocata già nella giornata di lunedì.