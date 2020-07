Ecco i big, ma serve orgoglio

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dopo la deludente sconfitta rimediata contro l’Udinese all’Olimpico, la Roma è pronta a tornare in campo, nello spareggio Europa League che andrà in scena al San Paolo domani sera. La terza sconfitta consecutiva aprirebbe la crisi e Fonseca, in difficoltà, si affida ai senatori, dopo essersi confrontato sia con la dirigenza che con la squadra stessa. I giocatori non hanno scaricato l’allenatore, ma non nascondono le difficoltà incontrate alla ripartenza. Si va verso un cambio di modulo e preparazione, nella quale i componenti della rosa hanno identificato uno dei principali fattori per i brutti risultati recenti. Per quel che riguarda la probabile formazione: in difesa dovrebbe rientrare Mancini, a destra potrebbe tornare dal primo minuto Santon, dopo le delusioni avute da Bruno Peres e Zappacosta; a centrocampo Veretout farà coppia con Cristante, mentre Pellegrini è pronto a riprendersi la trequarti alle spalle di Dzeko; sugli esterni dovrebbero agire Under e Kluivert. Il turco affronterà quella che potrebbe diventare la sua nuova squadra.