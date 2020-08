Ecco Friedkin, nuova era Roma. “Impegno totale”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – “Romolus e Remus Investments LLC” è la società che controllerà la Roma e che ha acquisito l’86.6% delle azioni del club. “Mi auguro che Friedkin riparta da ciò che abbiamo costruito in 8 anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale” ha detto Pallotta. Il closing si è chiuso nella Capitale, nello studio in centro della DLA Piper, ma è stato anomalo: tutti gli interessati erano in conference call, Dan Friedkin da Houston, il figlio Ryan da Londra, Pallotta a Boston e i rappresentanti giallorossi a Roma. “Il nostro impegno sarà totale -ha commentato Friedkin-. Saremo molto presenti, Roma è una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori. Ci è stata affidata una squadra che è una parte vitale dell’anima di Roma, una responsabilità che prenderemo sempre sul serio e umilmente“. Fienga, che continuerà a ricoprire il ruolo di CEO, mercoledì sarà a Londra per parlare di stabilizzazione economica del club e delle prossime mosse di mercato con Ryan.