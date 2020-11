Ecco chi è Pulcini, il medico della Lazio. Per lui “l’asintomatico non è malato”

La Gazzetta dello Sport – La Lazio è chiamata a far chiarezza sulla situazione tamponi. Ci ha provato Ivo Pulcini, direttore sanitario del club, che ha spiegato: “Il genoma N è talmente debole come virulenza da non aver alcun significato contagioso“. Ha poi definito “assurdità” la discrepanza di metodo tra UEFA e Serie A. Il dottore in passato si è fatto notare anche per altre uscite sul tema Coronavirus come: “Considerare malati tutti i positivi è un’esagerazione. Essere positivo vuol dire essere malato e contagioso, se non hai sintomi e magari sei anche un atleta ti faccio il controllo e ti mando a gtiocare. Per me l’asintomatico non è malato“.