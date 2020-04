Le date contano, il mercato di più

Corriere dello Sport (A. Ramazzotti) – L’unica salvezza è… il mercato. In una giornata nella quale il gruppo di lavoro sui calendari non ha prodotto significative novità, lo spunto più interessante è arrivato dall’Eca, che ha inviato alle 280 che riunisce un documento nel quale sottolinea l’importanza della campagna trasferimenti della prossima estate. “Il modello di business di molte società europee – si legge – si baserà in maniera significativa sulle operazioni di calciomercato e quindi è fondamentale spostare la finestra di mercato. L’Eca dunque ritiene che sia necessaria la flessibilità delle date e della durata della prossima sessione: ogni Lega adatterà le date al proprio campionato, ma soprattutto i club dovranno avere l’opportunità di ricorrere al mercato non solo per completare le loro squadre, ma, ancora di più, per ricavare soldi dalle operazioni che concluderanno“. Nel documento si parla poi anche dei contratti tra i giocatori e i club che saranno allungati per arrivare alla conclusione della stagione. Significativa la frase “la Fifa raccomanda che nei campionati in cui si finirà oltre il 30 giugno, i giocatori estendano il proprio contratto fino al termine della stagione per preservare l’integrità delle competizioni e la stabilità delle formazioni“.