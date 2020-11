È una Roma DOC

Il Messaggero (A. Angeloni) – La Roma di Fonseca è in grado di superare anche l’emergenza, giocare bene e battere il Parma per 3 a 0 alla ripresa dalla sosta per le nazionali. Dove potrà arrivare questa squadra non si sa, i limiti non vanno posti. Il finale della scorsa stagione non faceva immaginare una Roma così lanciata e ben salda nelle prime quattro posizioni. L’allenatore era un sopportato e il cambio di proprietà apriva scenari quantomeno di ennesima attesa e di un’altra ricostruzione dalle ceneri. Invece tutto procede per il meglio, la squadra in campo segue l’allenatore e ottiene risultati, mentre i Friedkin continuano a costruire la loro società. Fonseca festeggia la sua sessantesima panchina nella Roma e con lui la squadra ha segnato 120 reti.