È un successo l’iniziativa anti-violenza sulle donne

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – La Roma lo aveva detto fin dal primo giorno: vogliamo che la campagna «Amami e basta» rappresenti qualcosa di concreto. Ieri il club ha comunicato che grazie ai proventi del calendario con protagoniste mogli e fidanzate dei calciatori, alcune donne vittime di violenza sono riuscite a trovare lavoro. Testimonial instancabile della campagna Amra Dzeko, moglie di Edin, che dallo scorso autunno si è spesa in prima persona per questa iniziativa. “Sono felice – le sue parole – di sapere che per alcune donne sia iniziata un’esperienza lavorativa grazie alla campagna “Amami e Basta”. Per loro si tratta di un nuovo inizio e di una speranza per il futuro. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto”.