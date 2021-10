E Spinazzola entra in Senato

Corriere dello Sport – C’è un ex illustre che non può vivere dal campo la grande sfida dello Stadium: Leonardo Spinazzola sta sistemando la sua convalescenza con ottimi risultati ma ovviamente deve ancora pazientare prima di tornare in campo.

Nei giorni scorsi la Roma ha diffuso un suo video nel quale corre sul tapis-roullant, incitato dall’amico Gianluca Mancini. Anche Mourinho è molto soddisfatto dei progressi. Secondo il protocollo iniziale, Spinazzola avrebbe ricominciato a giocare nel 2022. Ma gli ultimi segnali portano a credere che i tempi si stanno accorciando.

Non a caso è stato inserito nella lista Uefa che scade a dicembre, al termine del girone di Conference: chissà che non possa esserci spazio anche per lui. Il tendine d’Achille, saltato sul più bello all’Europeo, ormai funziona a dovere. “A novembre torno ad allenarmi con la squadra“, ha assicurato più volte.

Oggi intanto Spinazzola sarà a Palazzo Madama in compagnia del presidente federale Gabriele Gravina e di altri sportivi, in rappresentanza della Nazionale campione d’Europa. L’appuntamento è a mezzogiorno. L’iniziativa si chiama “Omaggio allo sport tricolore” e consegnerà dei riconoscimenti agli atleti che si sono distinti nell’anno solare.