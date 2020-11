E se Fonseca avesse ragione?

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Fonseca è stato discusso e criticato, ma in campionato viene da 14 risultati utili consecutivi, al netto del pasticcio burocratico di Verona, e sta marciando a 2,4 punti di media, che in una proiezione di 38 giornate darebbe un totale di 92 punti. In Europa League deve ancora scontare la brutta eliminazione contro il Siviglia, ma il circuito virtuoso del campionato potrebbe dipendere anche dalle rinunce viziose della coppa: “Non posso fare altrimenti, devo far riposare i giocatori più stanchi“. Così si spiegano i 22 titolari diversi utilizzati nelle prime 8 partite della stagione, tutti i giocatori della rosa sin qui sono usciti almeno una volta dalla formazione iniziale. Anche contro il Cluj sarà una Roma diversa, ma qualcosa gira per il verso giusto in casa Friedkin: la nuova proprietà, sempre rappresentata negli stadi finora, resta imbattuta.