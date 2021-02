Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il futuro di Paulo Fonseca è tutto da scrivere. Il tecnico portoghese sta tentando di portare la Roma in Champions e tra alti e bassi e le difficoltà incontrate contro le grandi, il rendimento finora è comunque positivo. Il suo lavoro in Italia è molto apprezzato all’estero, forse più che entro il Raccordo Anulare. Sembra che anche il Real Madrid stia seguendo l’allenatore portoghese.

Fonseca piace in Spagna, ma anche altri club importanti in campionati di prima fascia hanno sondato il terreno con il suo procuratore. E il Benfica farebbe carte false per riportarlo in Patria. C’è stato un primo sondaggio nei giorni scorsi. Il suo futuro si deciderà nei prossimi e non dipende solo dal piazzamento in Champions, per il quale il rinnovo del contratto sarebbe automatico.