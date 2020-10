E ora Smalling è ai dettagli

Corriere dello Sport (R.Maida) – Ormai per Smalling è una questione di ore. La Roma ha praticamente chiuso la trattativa con lo United grazie al blitz di Fienga e Zubiria a Londra. Si è parlato anche di un esterno e i nomi in ballo sono quelli di Dalot e Fosu Mensah. Si tratta, soprattutto sul primo. A prescindere dalle operazione collaterali Smalling tornerà a Roma realizzando il suo desiderio. Il difensore si legherà ai giallorossi fino al 2023. La sua forma fisica è discreta, ma gli manca il ritmo partita. L’ultima giocata è quella contro la Juventus nel finale dello scorso campionato. Sarà il perno della difesa a tre e troverà un gruppo difensivo giovane. Fonseca, che si sente più saldo in panchina, chiede un altro sforzo alla dirigenza: un esterno in più. Prima però occorre vendere. Karsdorp ha già rifiutato due trasferimenti e non dispiace al mister per le sue qualità fisiche nel 3-4-2-1. Santon ha preferito non spostarsi e Peres non ha grandi proposte.