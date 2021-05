È ora che la società si faccia sentire – VIDEO

Pagine Romaniste – I Friedkin da quando sono arrivati hanno agito nell'”ombra“. Mai una parola, tranne il comunicato e un’intervista all’indomani dell’acquisto della Roma, ma tante cose ben fatte senza fare proclami o altro. Ora, però, dopo l’ennesima umiliazione stagionale è ora di farsi sentire, di prendere una posizione netta anche davanti ai microfoni. Tutto questo non è arrivato e, probabilmente, non arriverà conoscendo la loro “politica” di comunicazione. E’ un male o è un bene? Lo scopriremo solo vivendo (citazione) perchè anche i passi che stanno facendo per quanto riguarda il nuovo allenatore vanno nella direzione giusta. Il futuro parlerà per loro e tutti speriamo che sia roseo e pieno di soddisfazioni.