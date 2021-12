E intanto la pioggia finisce di rovinare il campo

La Repubblica (A.Di Carlo) – Le abbondanti piogge che hanno colpito Roma hanno colpito aspramente anche il manto erboso dell’Olimpico. Il problema sembrava in via di risoluzione ma dopo Lazio-Galatasaray sono intervenuti Acerbi e Sarri. “Le condizioni pessime del terreno di gioco mi innervosiscono, ci costa un tempo di gioco“, ha detto il tecnico. Il difensore ha rincarato la dose: “Abbiamo giocatori di qualità ma purtroppo un campo orrendo non ci ha aiutato“. Ora toccherà a Mourinho che ospiterà lo Spezia lunedì sera e sicuramente non perderà occasione per ribadire ciò che pensava nel post-partita.