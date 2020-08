Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il titolo della Roma in borsa sembra andare di pari passo con l’umore e l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Il passaggio di proprietà ha spinto verso l’alto il titolo della Roma, a livelli che non venivano raggiunti dallo scorso marzo. Il vero balzo è arrivato martedì, con una crescita dell’8,85% rispetto al giorno precedente. La capitalizzazione di mercato è salita a 355,9 milioni di euro. Adesso la Roma vola in Borsa dunque (da marzo circa il 65% in più).