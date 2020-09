È il giorno di Borja Mayoral. Marcao c’è, riecco Nacho

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma sta per aggiungere un altro tassello al suo organico. Il club giallorosso provvederà allo scambio di documenti col Real Madrid per il trasferimento di Borja Mayoral. L’operazione sarà chiusa in prestito oneroso di circa 2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 10. L’attaccante ieri ha anche giocato propiziando il rigore che poi Ramos ha trasformato. La Roma, poi, cerca sempre un centrale e le speranze di convincere lo United per Smalling restano sempre minime. E’ lui la priorità, ma arriverà comunque un altro. Il favorito è Marcao col Galatasaray che potrebbe trattare la cessione in prestito con obbligo di riscatto. Un sondaggio è stato fatto anche per Alderete. Dal Real potrebbe arrivare anche Nacho che già da qualche anno è accostato alla Roma. Prima di concludere il mercato ci sarà da lavorare sul piano cessioni, ma non è facile trovare club disposti a pagare gli ingaggi di Jesus, Fazio, Pastore e Perotti.