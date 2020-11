È emergenza in difesa, si torna a 4. C’è il debutto europeo per Calafiori

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Fonseca non si sarebbe mai aspettato di dover far giocare una difesa composta da Jesus e Cristante. Inedita è dir poco, piuttosto è completamente inventata per sopperire alle tante assenze. Jesus è scampato dal pericolo infortuni e al Covid ed è pronto per fare il massimo per garantire a Pau Lopez la miglior protezione. Verrà rispolverato il 4-2-3-1. Ci sarà ancora turnover massiccio per consentire ai titolare di rifiatare in vista del Napoli. Fuori Mirante e dentro Pau Lopez. Sulla fascia destra torna Peres e a sinistra è pronto a fare il suo esordio Calafiori. Turno di riposo per Veretout che lascia spazio a Diawara e a Villar con Perez, Pellegrini e Pedro alle spalle di Mayoral. Undici inedito e panchina ridotta con Tripi unico difensore centrale. Poi ci sono Spinazzola e Karsdorp per le fasce, Veretout e Milanese a centrocampo, Mkhitaryan, Ciervo e Dzeko per il reparto offensivo. Il bosniaco è pronto a scendere in campo a partita in corso per mettere minuti nelle gambe. Stesso discorso per Mkhitaryan che nel secondo tempo, probabilmente, prenderà il posto di Pedro. Le buone notizie arrivano da Fazio e Santon che sono finalmente negativi al Covid. Kumbulla resta positivo con una bassa carica virale.