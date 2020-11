Dzeko sta bene e si allena a casa: vuole esserci contro il Parma

Corriere dello Sport (G. Marota) – La Roma spera di “tamponare” l’emergenza con il recupero del bomber Dzeko. Il bosniaco sta bene e ieri si è allenato nel giardino della sua villa di Casal Palocco tra affondi, scatti e pesi. Il lavoro fisico-aerobico è stato documentato sui social dalla moglie Amra, a conferma del fatto che ormai manca solo un doppio tampone con esito negativo per considerarlo arruolabile contro il Parma. Il capitano è positivo al Covid-19 dal 6 novembre e oggi scadrebbe la quarantena imposta dalla Asl. All’appello mancano anche Fazio, Pellegrini, Santon, Kumbulla e gli altri ragazzi che hanno fatto salire a 17 il numero dei casi totali tra prima squadra e Primavera. La Roma ha subito due vere e proprie ondate, nonostante la società si sia sempre comportata con prudenza. Con il virus che circola, i “negativi” si trovano all’interno di una bolla come da protocollo Figc, ma grazie ad un’autorizzazione della Azienda sanitaria locale possono compiere tragitto casa-lavoro. L’auspicio di Fonseca è recuperare un po’ alla volta gli uomini ai box. Il portoghese avrà bisogno di tutti perché nel prossimo mese scenderà in campo dieci volte. Per la sfida col Parma Diawara, Calafiori, Carles Perez e Spinazzola sono da valutare. Se Spinazzola non dovesse farcela, Calafiori giocherebbe la prima partita in stagione. Sulla fascia destra Bruno Peres sembra favorito rispetto a Karsdorp, al centro della difesa lo stop di Kumbulla lascia campo libero al trio Mancini, Ibanez, Smalling. Per affiancare Veretout a centrocampo si scalda Cristante, mentre la trequarti sarà nuovamente il regno di Pedro e Mkhitaryan. Con la speranza di recuperare Edin.