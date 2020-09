Dzeko sospeso. Smalling a un passo

Il Tempo (F.Biafora) – La Roma si avvicina ad ampie falcate a Smalling. Fienga e gli agenti del giocatore hanno registrato un’importante apertura da parte del Manchester United che è disponibile ad abbassare le richieste. I giallorossi sono più fiduciosi che l’offerta da 9 milioni più bonus possa essere quella giusta, anche perchè il ragazzo ha spinto per restare nella Capitale. Resta in stallo lo scambio tra Under e Milik e di conseguenza la posizione di Dzeko. La situazione potrebbe sbloccarsi domani quando Ramadani, agente di Under, incontrerà De Laurentiis e cercherà di risolvere in maniera definitiva la questione Napoli che intanto riduce le pretese per Milik. Nell’affare non ci sarà Riccardi che andrà in prestito al Pescara. Bloccata, momentaneamente, il trasferimento di Schick che non ha potuto fare le visite mediche col Bayer a causa della positività al COVID di un membro dello staff della nazionale.