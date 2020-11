Dzeko, solo oggi l’esito del tampone

Leggo (F. Balzani) – “Torno presto”. Il tampone di controllo per Edin Dzeko è stato rimandato ad oggi, ma in attesa dell’esito il capitano della Roma e della Bosnia rassicura i tifosi sui social e si prepara al ritorno. Il numero 9 e faro della squadra di Fonseca, positivo dallo scorso 6 novembre, dovrà attendere una doppia negatività per poi poter pensare al ritorno in campo contro il Parma, nella prima gara del Tour de Force che attende la Roma da qui a Natale. Intento ieri è stato inaugurato “Roma Department”. Si tratta di un dipartimento che si occuperò dei rapporti con istituzioni e tifosi della città. A guidare quest’area sarà Francesco Pastorella.