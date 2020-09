Dzeko si riavvicina, Smalling resta in sospeso

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese)- Uno si riavvicina d’improvviso, l’altro resta in sospeso in attesa di notizie ovviamente positive. Il mercato della Roma gira molto intorno alle loro figure, quelle di Edin Dzeko e Chris Smalling. Perché rappresentano metà dell’architrave centrale della squadra, ma soprattutto sono i possibili leader in campo e fuori. Una Roma con Dzeko e Smalling sarebbe una cosa, una Roma senza di loro tutt’altra. Con la Juventus che oramai ha puntato forte su Suarez, è sempre più probabile che il centravanti bosniaco alla fine possa restare in giallorosso. Di ritorno dalle nazionali, la Roma e Dzeko devono sapere cosa sarà del proprio futuro e prendere una decisione. Per il difensore, invece, la fiducia nelle ultime 48 ore è pian piano scemata via. Perché mentre da un lato la Roma ha fatto un passo avanti cambiando la formula e anticipando i possibili pagamenti, ma dall’altra da Manchester non arrivano risposte. Lo United non sta neanche prendendo in considerazione l’offerta della Roma, magari per far salire il prezzo e costringere la Roma ad alzare ancora di più l’offerta. Del resto lo United è forte dell’interesse che i giallorossi nutrono per l’inglese. In più il calciatore ha chiesto alla Roma un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, altro ostacolo da superare. Nel frattempo ieri si è rivisto in campo Karsdorp, quando il trasferimento all’Atalanta sembrava fatto. Per ora è tutto fermo per un problema di commissioni, se non dovesse sbloccarsi a breve a Bergamo andranno su un altro obiettivo. Infine Fazio sembra orientato verso Cagliari, anche se l’argentino ha chiesto addirittura un anno in più di contratto con la Roma che dovrebbe anche contribuire all’ingaggio del calciatore.