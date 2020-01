Dzeko si prende la fascia. Leader straniero per la Roma

Il giorno dell’arrivederci che sa tanto di addio è arrivato all’alba di un giorno di fine gennaio. Florenzi, scuro in volto e accompagnato da moglie e agente, si è imbarcato, in una Fiumicino blindata per l’allarme coronavirus, alle 7,50 ed è arrivato a Valencia dove l’hanno accolto una ventina di tifosi. La fascia passa sul braccio di Dzeko, Si tratta del primo giocatore di origine slava a diventare capitano. E del terzo straniero negli ultimi 50 anni di storia del club dopo Balbo e Aldair. Nelle ultime due stagioni l’attaccante, a cui mancano 7 gol per diventare il bomber straniero più prolifico di sempre, ha già indossato la fascia per 15 volte. Solo 7 volte meno di Florenzi. Lo riporta Leggo.