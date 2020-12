Dzeko sale sul podio dei bomber: «Ma potevo essere già a 113»

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Da una parte c’è la gioia per essere entrato ancora di più nella storia della Roma, dall’altra quel pizzico di rammarico per non essersi spinto anche un po’ più su. Resta però che da ieri Edin Dzeko è salito sul podio dei goleador giallorossi di sempre. Agganciando al terzo posto non uno qualsiasi, ma il Fornaretto, Amedeo Amadei. Con il gol segnato ieri a Bologna, adesso per il centravanti bosniaco i centri con la Roma sono ben 111. «Sono contento per la prestazione della squadra, abbiamo fatto una partita di grande qualità. 111 gol? In realtà potevano essere 113. Ho sbagliato qualche gol, speriamo di essermene tenuto qualcuno per giovedì prossimo». Già, è vero. Perché nel primo tempo Edin ha fallito due occasioni che era forse più difficile sbagliare che non realizzare. E lo sa bene anche lui, tanto che lo ha ammesso a fine gara. «Da questo punto di vista non sono ovviamente contento. Sono invece felice di fare parte sempre di più della storia della Roma. Ora, però, dobbiamo mettere subito da parte questa vittoria e concentrarci immediatamente sulla sfida con il Torino», che arriva ferito e che non sarà certo un avversario facile da domare.