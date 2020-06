Dzeko senza fine: “Roma, adesso bisogna vincere”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Edin Dzeko ha vinto in Germania e in Inghilterra, ma a Roma ha trovato qualcosa di più dei trofei: una casa. In questo senso la doppietta realizzata due giorni fa alla Samp, che ha proiettato ancora più in alto il bosniaco nella classifica cannonieri della storia giallorossa, sembra quasi un risarcimento del destino per il fatto che i 5 anni siano stati anche un dribbling fra i mugugni. Ma il valore delle sue prestazioni è evidente a tutti e così non sorprende che la Roma sia già entrata nell’ottica di estendere il suo contratto – spalmando l’ingaggio – fino al 2023. La convenienza economica è innegabile, ma il club sa soprattutto di avere in lui un leader. Un leader che viene preso sul serio quando dice: “È un peccato per un club come la Roma non aver vinto nulla in questi anni. Spero che questo possa cambiare, perché questo club merita di vincere trofei. Dobbiamo fare questo ultimo passo: conquistare trofei. Sono rimasto perché voglio farlo“.