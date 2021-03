Dzeko-Pellegrini noie muscolari, out Villar-Ibanez

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Due squalificati, due infortunati. La Roma esce a pezzi dalla partita contro il Napoli. Per fortuna la sosta dovrebbe restituire Smalling e Veretout a Fonseca. Andranno valutate invece le condizioni di Dzeko e Pellegrini, due problemi muscolari. Dzeko è uscito con un fastidio alla coscia destra mentre Pellegrini ha dovuto mettere la borsa del ghiaccio dietro la coscia sinistra.

Leggi anche: Spaesato e nervoso: Pedro molla la Roma

Entrambi sono in dubbio per le rispettive nazionali: Dzeko concorderà il piano di viaggio con la Bosnia, mentre Pellegrini farà una visita a Coverciano con lo staff medico e gli esami strumentali, lì deciderà sul da farsi. Alla ripresa del campionato contro il Sassuolo la Roma non avrà Ibanez e Villar, entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti. Il primo sarà sostituito da Kumbulla, il secondo potrebbe lasciare il posto a Cristante, se Smalling sarà in grado di giocare dal primo minuto in difesa.