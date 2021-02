Dzeko o no, altre 24 ore per capire

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dzeko o non Dzeko, questo è il dilemma. Paulo Fonseca deve decidere, verificherò in questi giorni la condizione fisica di Edin, mettendo da parte qualsiasi condizionamento per quello che è accaduto nelle scorse settimane. Il bosniaco in allenamento sta cercando di dimostrare di essere pronto.

Sarà indicativo l’allenamento di domani per capire quale sarà l’orientamento di Fonseca in vista della partita con l’Udinese. Il centravanti vuole recuperare il suo spazio nella squadra, per aiutare i compagni a centrare il piazzamento in Champions League. Per battere l’Udinese servono i gol che alla Roma sono mancati contro la Juventus. Il bosniaco garantisce più peso e più soluzioni.