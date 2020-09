Dzeko-Milik, più di un faccia a faccia

Corriere dello Sport (M.Marega) – Dzeko è carico a pallettoni ed è pronto a dare l’assalto alla Polonia per trovare una giusta continuità dopo il pareggio contro l’Italia. La Bosnia ha messo paura a Mancini e nel mirino, ora, ci sono i tre punti contro Milik e company. Il bomber sa come essere decisivo e intanto ha messo in stand-by il suo futuro. Da capitano tiene fede ai suo doveri senza lasciarsi distrarre finchè si tratta di nazionale. Dall’altra parte troverà Milik, suo possibile erede alla Roma. Glik ha parlato di Dzeko in conferenza: “Lo conosco dalla partite in Italia. E’ un attaccante di livello mondiale, ha avuto una stagione speciale alla Roma ed è un giocatore a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, ma tutta la squadra sta giocando bene“.