Super Edin aggancia Piedone Manfredini: “Ora aspetto i tifosi”

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) -Un anno fa Claudio Ranieri lasciava l’Olimpico in lacrime per il saluto dei tifosi. Questa volta i tifosi non ci sono ma esce scuro un volto dopo una gara sfortunatamente persa: “Peccato, dobbiamo essere ancora più arrabbiati e determinati. Poi quando c’è un giocatore come Dzeko…” Invece Paulo Fonseca prima ha visto le streghe (con l’Atalanta anche a più 8 in chiave Champions), poi ha tirato un sospiro di sollievo: “Siamo stati bravi a ribaltarla, i giocatori hanno sempre avuto il giusto atteggiamento e alla fine abbiamo meritato la vittoria. Il quarto posto? Dobbiamo crederci, guardare avanti e pensare a noi. E c’è anche l’Europa League”.