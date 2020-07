Dzeko, l’ultima speranza per un attacco spuntato

Il Messaggero (A.Angeloni) – Edin Dzeko è un’ancora di salvezza, forse l’ultima. Al Napoli ha già segnato 4 volte, due doppiette, entrambe al San Paolo. In tutti e due i casi poi la Roma è riuscita a portare a casa i tre punti (3-1 e 4-2). Dalla ripresa del campionato, in tre partite l’unico a segnare è stato proprio il bosniaco, autore di due gol contro la Sampdoria. Fonseca forse si è pentito di averlo lasciato in panchina contro l’Udinese, visto anche il flop totale di Kalinic. Dzeko vuole terminare il campionato al meglio, per poi tentare la carta Europa League. Per quanto riguarda il futuro: l’intenzione è di rimanere ma comunque il suo ingaggio pesa per 9 milioni l’anno sulle casse della Roma. Inter e Juventus guardano con interesse alla sua situazione.