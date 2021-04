Dzeko, la Roma gli chiede il 30° gol europeo per eliminare l’Ajax

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Domani, nella sfida contro l’Ajax – decisiva per l’approdo nella semifinale di Europa League – Edin Dzeko cercherà il 30° gol della sua avventura europea in giallorosso. Facile immaginare che per la squadra di Paulo Fonseca, forte del successo nell’andata con due gol realizzati in trasferta, un graffio di Dzeko aprirebbe già le porte del paradiso. Ed è per questo che le reti non possono essere tutte uguali. L’urlo di Manolas dopo la rete al Barcellona sarà mai dimenticato?

Leggi anche: Calafiori, Europa League nel destino

Così, nonostante i 116 squilli romanisti che l’attaccante bosniaco ha già suonato – diventando il terzo cannoniere della storia dopo Totti e Pruzzo – un eventuale gol all’Ajax, stavolta, avrebbe un sapore speciale, anche perché, da ex City, potrebbe regalargli un probabile “derby” contro lo United. Non è un caso, in fondo, che con tutta probabilità Dzeko domani, fra i titolari, sarà l’unico giallorosso fra quelli che sono diventati protagonisti della storica rimonta al Barcellona nel 2018. Piaccia o non piaccia, lui è l’uomo delle imprese.