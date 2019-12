Dzeko-Kolarov, che coppia: leadership, assist e gol

Un carico di leadership immenso, che già quello basterebbe per renderli a dir poco fondamentali. Poi, però, c’è anche tutto il resto e allora Aleksandar Kolarov ed Edin Dzeko per questa Roma diventano anche qualcosa in più. Imprescindibili, verrebbe da dire. I numeri bastano per capire: 22 partite totali, anche se Kolarov ha giocato più di tutti (1863 minuti), Dzeko arriva subito a ruota (1828, davanti a Pau Lopez). Fonseca, se non è costretto a farlo, non rinuncia mai al serbo. Per questo la Roma non vuole perderlo e parla già con gli agenti per allungare il contratto che scadrà tra sei mesi (giugno 2020). La voglia di andare avanti insieme c’è e presto si dovrebbe arrivare alla firma di un contratto uno più uno: rinnovo fino al 2021, con opzione per la stagione successiva. Il centravanti bosniaco a Firenze ha segnato la sua decima rete stagionale, fornendo anche due assist e giganteggiando in campo. C’è allora da scommettere che anche per lui sarà un 2020 scoppiettante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.