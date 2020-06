Dzeko: “Mi mancava stare nel campo d’allenamento”. Kluivert: “Contro la Juve la mia peggiore partita” – VIDEO

La Roma si prepara al ritorno in campo contro la Sampdoria pubblicando un video tramite il suo canale ufficiale Twitter. Il video è una breve clip marchiata dallo sponsor Qatar Airways con dei gol e delle dichiarazioni di quattro giallorossi: Dzeko, Mkhitaryan, Kolarov e Kluivert. Il bosniaco è il primo a parlare: “Mi è mancato stare nel campo d’allenamento, in particolar modo avevo voglia di allenarmi con i miei compagni di squadra, vederli parlare e divertirci insieme giocando a calcio, ciò che ci piace fare maggiormente”. Segue Kolarov, che risponde alla domanda sul come si fosse mantenuto in forma a casa: “Ero da solo quindi ho cercato di fare il più possibile. Ho una piccola palestra a casa, mi sono allenato tutti i giorni”. Poi Mkhitaryan, che risponde alla domanda “Insieme a Qatar Airways come uniresti i tifosi del mondo?” in questo modo: “Qatar Airways unisce le persone, come la passione per il calcio unisce questo paese. Vorrei quindi ringraziarvi perché state facendo un lavoro straordinario. Continuate così”. L’ultimo a parlare è Kluivert, che ricorda quella che per lui è stata la peggiore gara della stagione: “Penso contro la Juventus, abbiamo giocato contro di loro e penso di aver giocato la mia peggior partita. Di sicuro devo recuperare!”.