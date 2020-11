Dzeko in sospeso ma la Roma spera

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – In questi giorni Dzeko si è sottoposto ad una serie di tamponi che non hanno ancora dato esito negativo. Bisognerà aspettare i prossimi giorni, ma la partita contro il Parma si avvicina e le speranze di recupero diminuiscono. Il capitano spera ancora di esserci, Fonseca spera di averlo ma prepara il piano B. Il tecnico è tentato di riproporre Mkhitaryan nel ruolo di centravanti. Ha dimostrato di saperci fare come falso nueve e alle sue spalle agirebbero Perez e Pedro. Il primo ha avuto un risentimento muscolare ed ha lavorato ancora a parte, Fonseca spera di recuperarlo. L’altra soluzione è quella di far giocare Mayoral. Intanto Dzeko si continua ad allenare nella sua villa di Casal Palocco dove, per rispettare l’isolamento, si è chiuso in una dependance, lontano dalla moglie e dai figli. Se sarà a disposizione Fonseca non rinuncerà a lui. Il dubbio sul bosniaco è quello più grande, ma il tecnico deve risolvere tanti problemi. Sono fermi per Covid Pellegrini, Santon, Fazio e Kumbulla mentre sono rientrati Diawara e Calafiori. Spinazzola e Perez sono ancora in dubbio. Zaniolo è un altro che sta lavorando al massimo e non vede l’ora di rientrare. Non se ne riparlerà, però, prima di marzo.